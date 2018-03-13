TBMM'de savaş gibi kavga!

TBMM Genel Kurulu'nda ittifak yasasının görüşüldüğü sırada kavga çıktı. Birbirine giren vekilleri polis ayırdı.

Güncellenme 13 Mart 2018 10:22

Dün akşamdan bu sabaha kadar TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ve kabul edilen seçim ittifakı teklifi ortalığı karıştırdı. CHP ve MHP'li milletvekilleri Meclis kulisinde birbirine girdi.

Bahçeli hedef alındı

İttifak görüşmelerinin son oturumunda CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önceki yıllarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerini hatırlattı. Bu sözler hem AK Parti milletvekillerini hem de MHP'li vekilleri çok kızdırdı. Yaşanan gerginlik sonucu Genel Kurul'a yarın saatlik bir ara verildi. Arada da kavga devam etti.

İddiaya göre Çam, yaptığı konuşmada Bahçeli'yi hedef aldı. Yapılan oylamada Çam'a 3 birleşimden çıkarma cezası verildi.

Gerilim arttı

Ceza sonrası gerginlik giderek arttı. Çam'ın muhalefet kulisine yöneldiği anda MHP'li vekiller de o kulise çıktı. Bir süre kuliste bir odada bekletilen Çam'ın gerginliği daha da arttı. Bu sırada CHP ve MHP milletvekilleri arasındaki sert tartışma kavgaya dönüştü. Çok sayıda vekil birbirine girdi. Vekilleri Meclis polisi ayırdı.

İttifak yasası kabul edildi

Kavga sürerken Genel Kurul'da oylama yapıldı ve AK Parti ve MHP'nin oyları ile ittifak düzenlemesi yasalaştı.