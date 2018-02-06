Tayvan'da şiddetli deprem! İşte ilk kare

Tayvan adasının doğu kıyısında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti, 100'ün üzerinde kişi yaralandı.

Güncellenme 06 Şubat 2018 20:42

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre, yerin 9,5 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Hualien kentinin 14 kilometre kuzeydoğusu olarak kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çok sayıda binanın ve yolların zarar gördüğü belirtilirken, deprem sırasında Hualien kentindeki büyük bir otelin yana yatması görüntülendi.

2 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı

Tayvan'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi

Ülkede 1999'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde 2 bin 300'dan fazla insan hayatını kaybetmişti.