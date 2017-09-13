Tatlıses'ten Bakan Fakıbaba'nın 'üzüm suyu' çağrısına yanıt!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba'nın "Kebabın yanında üzüm suyu ikram edilsin" şeklindeki çağrısını dikkate alan İbrahim Tatlıses, "İlk ben içeceğim" dedi.

Güncellenme 13 Eylül 2017 15:05

Son dönemlerde sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen İbrahim Tatlıses, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba'nın "üzüm suyu" çağrısına "İlk ben içeceğim" sözleriyle karşılık verdi.

Çiğ köfte ve kebap sektörüne ağırlık veriyor

Saldırıya uğradıktan sonra müzik piyasasından uzak kalmayı tercih eden İbrahim Tatlıses, çiğ köfte ve kebap sektörüne ağırlık vermeye başladı. Birçok ilde şube açan Tatlıses, sosyal medya hesabından mekanlarının tanıtımlarını yapmayı da ihmal etmiyor.

Bakanın çağrısına Tatlıses kulak verdi

Son olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba'nın "Ayrandan sonra milli içeceğimiz üzüm suyu olacaktır. Kebap veya diğer yemeklerin yanında ayran ve üzüm suyu ikram edilsin" şeklindeki çağrısına kulak veren Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Şanlıurfa'mın Sevgili BAKANI Sayın Ahmet Eşref Fakı BABA madem her lokantada kebabın yanında üzüm suyu da içilmeli diyor, bende katılıyorum ve üzüm suyunu en iyi yapan firmayla anlaşıp hemen siparişimizi verecez ilk ben içecem ÜZÜM suyunu..."