Tatlıses ve Akalın arasında "vataseverlik" polemiği çıktı!
Mehmetçiğe destek için Hatay'a giden İbrahim Tatlıses'in yaptığı açıklama Demet Akalın'ı çok kızdırdı.
Geçtiğimiz Pazar Zeytin Dalı Harekatı'na destek ve Mehmetçiğe moral için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşliğinde Hatay'a giden ünlülerden biri olan İbrahim Tatlıses ve programa katılmayan Demet Akalın arasında gerginlik yaşandı.
Canlı yayına bağlandı
Daha önce sosyal medya hesabında sitem eden Demet Akalın, bir televizyon programına bağlanarak kendisini kimsenin aramadığını söyledi.
Kendisini arayan olmamış
Demet Akalın, kendisini arayan kimsenin olmadığını, kendisine ulaşmamaları gibi bir durumda eşini aramaları gerektiğini, bütün işleriyle eşinin ilgilendiğini, bu konuyla ilgili kendisine ulan birilerinin olmadığını belirtti.
Tatlıses'le polemiğe girdi
Kendisini davet etmeyenlere karşı kızgınlığı geçmeyen Akalın, bugün “Yusuf Yusuf'tan gelmedi" şeklinde açıklama yapan İbrahim Tatlıses'e sert bir cevap verdi.
Akalın'ın kardeşi askere gidiyor
Demet Akalın Twiiter hesabından şunları yazdı: "Erkek kardeşim 2 Mayıs'ta askere gidiyor! Bana "Yusuf yusuf" diyen İbrahim Tatlıses!!! Yazık!!!! Siz de gönderin çocuklarınızı, hepiniz gönderin hadi bakalım!!!!"
Tatlıses'ten cevap geldi
Demet Akalın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı sözlerin ardından İbrahim Tatlıses Instagram hesabından oğlu Ahmed'in askerlik fotoğrafı ile cevap verdi.
Oğlu Ahmed'in fotoğrafını paylaştı
Tatlıses, sözlerinin Demet Akalın için olmadığını, soru içinde ismini bile duymadığını, lafı kim için söylediğini bilenlerin olduğunu, kendi oğlunun da uzun dönem olarak Sarıkamış'ta askerlik yaptığını, başarısından dolayı da üç madalya aldığını, o dönemde Reha Muhtar'la Ana Haber'e de konuk olduğunu, arşivleri araştırıp bulabileceğini söyledi.