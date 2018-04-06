Tatlıses ve Akalın arasında "vataseverlik" polemiği çıktı!

Mehmetçiğe destek için Hatay'a giden İbrahim Tatlıses'in yaptığı açıklama Demet Akalın'ı çok kızdırdı.

Güncellenme 06 Nisan 2018 12:34

Geçtiğimiz Pazar Zeytin Dalı Harekatı'na destek ve Mehmetçiğe moral için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşliğinde Hatay'a giden ünlülerden biri olan İbrahim Tatlıses ve programa katılmayan Demet Akalın arasında gerginlik yaşandı.

Canlı yayına bağlandı

Daha önce sosyal medya hesabında sitem eden Demet Akalın, bir televizyon programına bağlanarak kendisini kimsenin aramadığını söyledi.

Kendisini arayan olmamış

Demet Akalın, kendisini arayan kimsenin olmadığını, kendisine ulaşmamaları gibi bir durumda eşini aramaları gerektiğini, bütün işleriyle eşinin ilgilendiğini, bu konuyla ilgili kendisine ulan birilerinin olmadığını belirtti.

Tatlıses'le polemiğe girdi

Kendisini davet etmeyenlere karşı kızgınlığı geçmeyen Akalın, bugün “Yusuf Yusuf'tan gelmedi" şeklinde açıklama yapan İbrahim Tatlıses'e sert bir cevap verdi.

Akalın'ın kardeşi askere gidiyor

Demet Akalın Twiiter hesabından şunları yazdı: "Erkek kardeşim 2 Mayıs'ta askere gidiyor! Bana "Yusuf yusuf" diyen İbrahim Tatlıses!!! Yazık!!!! Siz de gönderin çocuklarınızı, hepiniz gönderin hadi bakalım!!!!"

Tatlıses'ten cevap geldi

Demet Akalın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı sözlerin ardından İbrahim Tatlıses Instagram hesabından oğlu Ahmed'in askerlik fotoğrafı ile cevap verdi.

Oğlu Ahmed'in fotoğrafını paylaştı

Tatlıses, sözlerinin Demet Akalın için olmadığını, soru içinde ismini bile duymadığını, lafı kim için söylediğini bilenlerin olduğunu, kendi oğlunun da uzun dönem olarak Sarıkamış'ta askerlik yaptığını, başarısından dolayı da üç madalya aldığını, o dönemde Reha Muhtar'la Ana Haber'e de konuk olduğunu, arşivleri araştırıp bulabileceğini söyledi.