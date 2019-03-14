Tatlı krizlerine karşı zeytin yaprağı!

Tatlı krizi ile 5-6 günlük sürede baş edilebileceğini ifade eden uzmanlar, tatlı krizlerine karşı önerilerde bulundu.

Güncellenme 14 Mart 2019 17:38

Dönem dönem öyle zamanlar oluyor ki tatlı yemeden rahat olacağınızı hissetmiyorsunuz. Bu durum genel olarak halk arasında tatlı krizi olarak adlandırılır. Peki tatlı krizinden kurtulmak için neler yapmak gerekir?

Uzmanlar birkaç ufak adımla tatlı krizinin üstesinden gelinebileceğini ifade ediyor. İnsan bedeni enerji olarak kanda bulunan şekeri kullanır ve kan içerisinde bulunan şeker sanıldığı gibi basit karbonhidratlar olarak bilinen unlu yiyecekler, şekerler ve meyvelerden oluşmaz. Aldığımız tüm besinlerin içerisinde bulunur. İhtiyaç duyulduğunda yiyeceklerin içerisinde bulunan yağlarda sindirim sistemimiz tarafından şekere dönüştürülür. Buna bağlı olarak yemeklerden sonra ölçülen kan şekerinde de yükselmeler görülür. Kan şekerini yükseltmek için illa basit karbonhidratları tüketmek zorunda değiliz.

Aç kalınan dönemlerde bedenimizde bulunan yağlar enerjiye dönüştürülür fakat bunlar en kaliteli yağlardan başladığından ilk olarak yüz ve cilt altı yağlardan başlar. Aç kalınarak yapılan diyetlerde genellikle ilk olarak cilt çöker ciltte sarkmalar meydana gelir. Bir türlü gitmesini istediğimiz kalça, göbek ve basen yağlarından kurtulamazsınız.

Uzmanlar zeytin yaprağının çay olarak tüketilebileceğini ifade ediyor. Çay gibi satılan kurutulmuş zeytin yapraklarını toz haline getirerek tüketebilirsiniz. Bağırsaklarda bulunan zararlı bakterilerle mücadele eder. Zeytin yaprağı çayını yazın 18-19’da kışın ise 16-17 gibi ikindi kahvaltısı saatinde tüketilmesi gerekir.