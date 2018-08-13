Tatilde bu hatalara sakın düşmeyin!

Huzurlu ve sağlıklı bir tatil geçirmek istiyorsanız herkesin sıklıkla düştüğü hatalara düşmekten sakının.

Güncellenme 13 Ağustos 2018 15:45

Sıcak yaz günlerinde tatil yapmak isteyenlerin kimisi sahilleri tercih ederken kimisi de kendini doğaya bırakıyor. Uzmanlar sağlıklı ve keyifli bir tatil geçirmek için bir kaç ufak püf noktası verdi.

Güneşte fazla kalmayın

Vücut için gerekli olan D vitamini ihtiyacının yüzde 90 ile 95 oranında karşılayan güneş, fazla maruz kalındığında ise zararları tahmin edilenden daha fazla olabiliyor. Güneş ışınları içerisinde bulunan ultraviyole ışınları ciddi oranda DNA hasarlarına neden oluyor. Cilt kanserlerinin en büyük nedenlerinden birisi de güneş ışığıdır.

Açık büfede fazla vakit geçirmek

Yaz tatillerinde karşılaşılan en büyük problemlerden biri de açık büfeleri fırsat bilip kilo almak. Açık büfelere karşı bir mesafe koyun ve bu mesafeyi koruyun. Kahvaltıya inmeden önce ne yiyeceğinize önceden karar verin ve açık büfe de o ürünlere yönelin. Özellikle hamur işlerinden, kızartmalardan ve tatlılarda kaçının.

Tüm günü uzanıp geçirmek

Tatili dinlenmek olarak görüp tüm günü şezlong üzerinde geçirmek de bir o kadar yanlış. Tatil sırasında yürüyüş yapmaya, sörf yapmaya ve yüzmek için kilo vermek ve metabolizmanızı hızlandırmak için çok iyi bir fırsattır.

Sığ suya atlamak

Yaz aylarında yapılan en büyük yanlışlardan birisi de yüksek yerlerden denize atlamak. Arkadaşlar arasında bir eğlence yöntemi olarak görülse de telafi edilemeyen sonuçlara neden olabiliyor. Omurilik felci, boyun kırılması gibi ciddi hasarlara neden olabilir. Bu nedenle sığ suya atmalamak konusunda daha dikkatli olmak gerekir.