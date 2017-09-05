Tatil sonrası dolar/TL'de son durum

Bayram tatilinin ardından haftanın ilk işlem gününe yükselişle giriş yapan dolar/TL 3,4380 seviyelerinde dengelendi.

Güncellenme 05 Eylül 2017 11:27

Kurban Bayramı dolayısıyla dün yurt içi piyasaların kapalı olması sonucu sakin bir seyir izleyen dolar/TL, 3,4408 seviyesine kadar yükselmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 değer kazancıyla 3,4341'den tamamladı.

Dolar/TL, bugün yurt içinde açıklanan ağustos ayı enflasyon verisinin yüzde 0,52 ile beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası 3,4406'yı gördü ve saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,14 artışla 3,4380 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,20 değer kazancıyla 4,0950, sterlin/TL de yüzde 0,18 artışla 4,4502'den alıcı buluyor.