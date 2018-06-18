Tatil dönüşü sizde bunu yaşamayın!

Tatil dönüşü işinizden, evinizden ve bulunduğunuz ortamdan nefret ediyorsanız sizde tatil sarhoşluğuna yakalanmışsınız demektir.

Güncellenme 18 Haziran 2018 18:18

Uzmanlar tatil dönüşü gündelik hayata adaptasyon sorunu yaşamamak için önerilerde bulundu.

Kişinin kendi yenilmesi ve yeniden başlaması açısından kısa ve uzun tatiller büyük bir ihtiyaçtır. Tatil nedenleri duygusal ihtiyaçlara göre farklılık gösteriyor olsa da herkes için ortak ama beden ve ruhu aynı anda dinlendirmektir. Tatilden en verimli şekilde sonuç alabilmek için ne istenildiğine karar verdikten sonra buna uygun olarak tercih yapmak gerekir. Yapılan araştırmalarda çıkan sonuçlara göre kişilerin tatil sonrası ağrılarında ciddi oranda azalma olduğunu ve uyku kalitesinde büyük oranda değişikliklerin meydana geldiği görülmüştür.

Rutinin dışına çıkın

Rutinler önemlidir ancak tatillerde rutinin dışına çıkmak gerekir ve bu dönemde farklı şeyler yaparak kendinizi yenileyebilirsiniz. Böylece rutin yaptığınız şeyleri de özlemiş olursunuz. Tatilde kahvaltıları normale göre daha farklı yapabilirsiniz.

Teknolojiye kısa bir mola

Sizin gibi telefon ve internetinizi de tatile çıkarın. Kendinize zaman ayırın ve verimli bir tatil geçirmeye özen gösterin.

Sorunlu kişilerle tatile çıkmayın

Gergin veya sorun odaklı kişilerle tatile çıkmayın. Bulunduğu durumdan sürekli şikayet edip sizin de huzurunuzu kaçırmasın.

Az eşya alın

Verimli tatil için uzmanlar az eşya çok mutluluk önerisinde bulunuyorlar. Yapılan araştırmalara göre kişi ne kadar şeye ihtiyaç duyuyorsa o kadar çok mutlu olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Tatil için ne kadar çok güzel kıyafet veya ayakkabı götürmek isteseniz kendinize engel olmaya çalışın.

Tadını çıkarın

Tatilin sizin için bir ihtiyaç olduğunu düşünün ve bu durumdan keyif almaya çalışın ve tadını çıkarın. Tüm bunları yaparken her güzel şey gibi tatilde biteceğini asla unutmayın. Anda kalmayı özen gösterin ve tadını çıkarın.

Doğadan faydalanın

Uzun zamandır insanı çok mutlu eden şey doğadır ve mutluluktan asla kendinizi mahrum etmeyin. Nasıl bir tatil olursa olsun bir gününüz mutlaka çimlere basarak ve temiz hava da suya girerek geçirmeye özen gösterin.

İşkolikler tatil yapamaz

İşkolik kimseler tatile çıksa bile işin onu bırakmayacağını öne sürerler ancak unutmamak gerek ki işkolik olmak ciddi bir sorundur.