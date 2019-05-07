Tartışmalı parti DSP'den seçim açıklaması!

DSP Genel Başkanı Aksakal, İstanbul seçimlerinin iptal edilmesinin hukuka uygun olmadığını söyledi.

Güncellenme 07 Mayıs 2019 13:06

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal etmesiyle ilgili, "İstanbul seçimlerinde ortaya çıkan kanunsuzluklar ve usulsüzlükler aynı zarf içine konulan ilçe adayları ve muhtarlar için de söz konusu olmalıydı. Tek başına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal olması hukuka tam anlamıyla uygun değildir" dedi.

“Seçimin iptal olması hukuka uygun değildir”

YSK'nın gerekçeli kararını henüz görmediklerine değinen Aksakal, kısa kararda belirtilen 'büyükşehir seçiminin iptali ve yenilenmesi' ibaresinin, toplumun hukuka ve adalete dair örselenmiş duygularını daha da yok ettiğini ifade etti.

Kanunsuz oluşturulduğu söylenen aynı kurulların ilçe seçimlerini de gerçekleştirdiğine dikkati çeken Aksakal, şunları söyledi:

"Dolayısıyla İstanbul seçimlerinde ortaya çıkan kanunsuzluklar ve usulsüzlükler aynı zarf içine konulan ilçe adayları ve muhtarlar için de söz konusu olmalıydı. Eğer sandık kurulları kanun dışı yöntemlerle oluşturulduysa bu sandık kurulları sadece büyükşehir belediye oylarını saymamıştır. İlçe belediyelerinin oylarını da muhtarların oylarını da büyükşehir dışındaki ilçelerdeki meclis üyelerinin oylarını da saymıştır. Dolayısıyla tek başına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal olması hukuka tam anlamıyla uygun değildir."