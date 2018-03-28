Tartışmalı isim ilk kez konuştu!

Türkiye'de binlerce kişi dolandıran Mehmet Aydın'ın kurduğu Çiftlik Bank'ın sanat danışmanı olan oyuncu Mehmet Çevik ilk kez konuştu.

Güncellenme 28 Mart 2018 12:25

Türkiye'de binlerce kişinin parasını alıp Uruguay'a kaçan ve ortalardan kaybolan Mehmet Aydın'ın kurduğu Çiftlik Bank'a sanat danışmanlığı yapan Mehmet Çevik ilk kez konuştu.

“Keşke o reklamı yapmasaydım"

“Keşke o reklamı yapmasaydım" ifadelerini kullanan Mehmet Çevik, sisteme hiç para yatırmadığını söyledi. Danışmanlıktan aldığı ücreti gizli tutan Çevik, hayatı boyunca kolay para kazanmanın peşinde olmadığını belirtti.

“Hayatım boyunca ilkeli yaşadım”

Meşru olduğunu düşündüğüm bir projenin tesis açılışlarında durduğunu ama sisteme katılmadığını belirten Çevik, bir üretim sahasının açılışı olduğunu, ruhsatlı ve yasal olduğunu düşündüğü bir işin basın ayağında bulunduğunu, hayatında hep ilkeli yaşamaya çalıştığını söyledi.

“İçimi rahatlatmıyor”

Çevik, sadece medya alanında reklam anlaşması yaptıklarını, Ocak ayında yeni üye alımlarının durdurulduğunu, bir dolandırıcının pervazında ‘Sağduyulu bir yerde duruyorum’ demenin artık içini rahatlatmadığını söyledi.

“Kolay para kazanmanın peşinde olmadım”

Hayatı boyunca kolay kazancın eşiğinde dahi durmadığını vurgulayan Çevik, maddi olarak alacağı kalıp kalmadığı sorusuna "Benim alacağım zaten küçük bir meblağ idi" şekline cevap verdi. Çevik, "Gönül verdiğim mesleği yaparken dolandırıcılar grubunun içine düşmek çok üzücü" diyerek pişmanlığını dile getirdi.

“Bilmediğimden dolayı vebal altına girdim”

Eğer ortada bilmediği için bir suç oluşmuşsa bunun kendisi için vebal haline geleceğini, hayatı boyunca menfaat için eğilmediğini, açılış fotoğraflarında yer almamın bu kadar konuşulmasının duruşu net bir sanatçının yıpratılmasına yönelik bir politikanın ürünü olduğunu söyledi.

“Suçlu olsaydım…”

Çevik, "Bütün güzel şeyler çirkinlerin malzemesi haline dönüştürülüyorsa tabii ki üzgün olursunuz. Ben bu oluşumdaki mekanizmanın önemli bir dişi miyim? Hayır. Suçlu olsaydım hem yasal hem de vicdani zeminde bunun karşılığını hiç tereddüt etmeden çekerdim" dedi.

“Öncelikle ateşin düşmesi gerekiyor”

Öncelikle ateşin düşmesi gerektiğini söyleyen Çevik, kendisinin de yapacakları olduğunu, gerekirse şikâyetçi olan insanların içinde yer alacağını, bu zeminin ne menem bir şey olduğunu anlatan açıklamalar yapacağını söyledi.

"Şu an yaşamdan geri çekilmedim”

Tepki görmediğini fakat çevresindekilerin suratlarının düştüğünü söylemenin mümkün olduğunu belirten Çevik, "Şu an yaşamdan geri çekilmedim. Atıl durumda kalarak hayatta yaşanmaz, ben atıl durumda kalmam. Gerekirse arkadaşların tepkilerine de maruz kalırım, çıkar yüzleşirim" dedi.

Mehmet Çevik kimdir?

Elbistan'da 1 Aralık 1961 tarihinde dünyaya gelen ünlü oyuncu Mehmet Çevik, 1986 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü tarafından Türkiye'deki tiyatro çalışmalarını aktarmak üzere Kıbrıs Devlet Tiyatrosuna gönderilen Çevik, 1997 yılından bu yana Kocaeli Şehir tiyatrolarında sanatçı olarak görev yapıyor.

Yıllar önce Soner Yalçın'ın senaristliğini yaptığı Sağır Oda dizisinde radikal dinci Zahit'i canlandıran Çevik, Menekşe ile Halil'de kötü baba Hasan rollerini oynadı.

Çevik en son TRT 1'de yayınlanmaya başlayan Diriliş:Ertuğrul isimli dizide Deli Demir karakterini canlandırmıştı.