Tartışma büyüdü! İrem Helvacıoğlu diziye veda edebilir

Osman Sınav, İrem Helvacıoğlu'nun O Ses Türkiye'ye kendilerine danışmadan başvurduğunu söyledi.

Güncellenme 04 Ocak 2019 14:53

Geçen haftalarda O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel bölümünde şarkı söyleyen ama söylediği şarkı yayınlanmayan İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Açıklamasında yapımcıyı suçlayan Helvacıoğlu’na cevap veren Osman Sınav, "İrem, O Ses Türkiye'ye bize danışmadan başvurdu" dedi.

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, İrem Helvacıoğlu ve Osman Sınav gerilimini köşesine taşıdı.

Eyüboğlu, Sen Anlat Karadeniz'in güzel oyuncusu İrem Helvacıoğlu’nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımın yapımcısı ile köprüleri attığının göstergesi olduğunu savundu.

Dizinin yapımcısı Osman Sınav'ı aradığını anlatan Eyüboğlu, söylediklerinin Helvacıoğlu ile aralarındaki gerilimi net bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

Eyüboğlu, Osman Sınav’ın “Sosyal medyada yaptığı açıklamada yapımcısından üçüncü şahıs gibi bahseden Helvacıoğlu, 'O Ses Türkiye'ye bize danışmadan başvurdu. Menajeri prodüksiyon ekibini arayıp dizinin şarkılarından birini söylemek için izin istedi. Şarkıdan önce kanala sorun bakalım izin veriyorlar mı dedim? Kanalın izin vermediği bildirilmesine rağmen çekimlere katılıp, şarkı söyleyince aramızdaki sözleşme gereğince kendisine ve TV8'e ihtarname yolladık” dediğini aktardı.

“Yapımcıyla oyuncu arasındaki bu restleşmeden sonra ne olur?” diye soran Eyüboğlu, “Şayet Helvacıoğlu, bu saatten sonra yapımcısıyla uzlaşmaya yanaşmazsa 'Sen Anlat Karadeniz'de hayat verdiği Nefes'in ömrü uzun olmaz” dedi.