Tarkan kızına bu ismi verecek!

Baba olacağını sosyal medya hesabından büyük heyecanla duyuran Tarkan, kızlarına isim buldu.

Güncellenme 22 Mart 2018 13:40

Tarkan geçtiğimiz aylarda baba olacağını sosyal medya hesabı Instagram’dan yayınladığı video ile duyurmuştu. Video üzerine sosyal medya mizahlar dönmüştü. Her yaptığı olay olan çiftin kız bebekleri dünyaya geleceğini geçtiğimiz günlerde öğrenmiştik. Babalık heyecanını dolu dizgin yaşayan Tarkan’ın kızının ismi belli oldu. Tarkan ve Pınar Tevetoğlu çiftinin dünyaya gelecek kızların ismi Seda Sayan’ın programında Lidya ismi konulacağı konuşuldu.

Peki Lidya ne demek?

Sanatsal yeteneklerini bulunan, kırılga, duygusal ve hassas bir yapıya sahip bunun yanı sıra hayata hırsla bakan ve zorluklar karşısından mücadele eden enerjik ancak sıkıntıları ve yaşadıklarını unutmaması açısından temkinli bir enerjiye sahip olan kişiliktir.

4 aylık hamile

4 aylık hamile olan Pınar Tevetoğlu, çiftinin dünyaya gelecek bebeklerinin cinsiyeti kız. 4 ayı biten hamileliğinde 5. Ayın içerisinde olan Pınar Tevetoğlu gözlerden uzak bir hamilelik geçiriyor. Çift bebeklerini Almanya’da kucaklarına almayı planlıyor. Baba olacağını sosyal medyadan duyuran Tarkan, yayınladığı video ile gündeme damga vurmuştu.

Tarkan Tevetoğlu (@tarkan)'in paylaştığı bir gönderi ( Şub 8, 2018 at 5:51öö PST )

17 bin liralık araba

Tarkan baba olacağını öğrenmenin üzerine kesenin ağzını açtı ve 5 ay sonra dünyaya gelecek bebekleri için arabanın siparişini verdi. Gazetelerde yer alan haberlere göre 17 bin liralık bir araç siparişi verdiği bilinmektedir. Tarkan, dünyaya gelecek kızı için lüks araç üretici İngiliz firmanın Aston Martin’den özel olarak üretilecek 3 bin pound yani 17 bin Türk Lirası’na denk gelen bir bebek arabası siparişi verdi.

Tarkan ve Pınar Tevetoğlu çifti bebeklerinin heyecanını yaşarken, yaptıkları da gündeme bomba gibi düşüyor. İlerleyen günlerde kızları ile ilgili olarak neler yapacakları merak konusu. Kızının ismi ile ilgili Tarkan’dan bir açıklama gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Önümüzdeki günlerde bu konuya da açıklık getireceği umut ediliyor.