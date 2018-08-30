Tarkan da Başkan Erdoğan'ın çağrısına uydu

Başkan Erdoğan'ın dövizlerini bozdurun çağrısına kulak veren Tarkan, artık konserlerinde TL üzerinden ödeme alacak.

Güncellenme 30 Ağustos 2018 15:22

Geçtiğimiz günlerde 100 günlük eylem planını açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi ile ilgili söylenenlere, sağa sola koşanlara bakmayın, yastık altındaki altınları ve dövizi bozdurun' çağrısı yapmıştı. Bu çağrı sonrası ve ABD’nin Türkiye açtığı ekonomik savaş sonrası çok sayıda vatandaş ellerindeki dövizi TL’ye çevirmişti.

Ödemeler TL üzerinde alınacak

Bu çağrıya kulan verenlerden biri olan Megastar Tarkan’da ücretlerinde değişiklik yaptı ve artık yurt içi konserlerde ödemelerini TL üzerinde alacak.

Tarkan da TL’ye geçiyor

Habertürk'ün haberine göre ünlü şarkıcı Tarkan, dolar üzerinden istediği konser ücretini kur piyasasındaki oynaklığa daha fazla direnmeyerek TL'ye çevirdi. Dolar kurunun değişkenliğinden yakınan organizatörlerin ise Tarkan'ın 'TL'ye geçme' kararını memnuniyetle karşıladığı öğrenildi.

Tarkan, yurt içi konserlerinden yaklaşık 200 bin dolar, yurt dışından 400 bin dolar istiyordu.