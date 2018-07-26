Tarikat ve cemaatler diyanete mi bağlanıyor?

İstanbul Müftüsü Yılmaz, 15 Temmuz sonrası tarikat ve cemaatlerin yara aldığını, devletin bu konuda adımlar atması gerektiğini söyledi.

Güncellenme 26 Temmuz 2018 10:32

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminden tarikat ve cemaatlerin ciddi derecede yara aldığını, insanlar yaşadıkları acı tecrübelerden sonra hayata daha fazla genelleme yaparak baktıklarını, insanların ağzı sütten yanınca yoğurdu da üfleyerek yediklerini söyledi.

"Denetlenmesinden başka bir çare yoktur"

Yılmaz, "Tarikatların, cemaatlerin ve dini yapıya katkı sağlamak isteyenlerin Diyanet İşleri Başkanlığı veya başka bir kurum tarafından denetlenmesinden başka bir çare yoktur. Eğer böyle bir denetleme mekanizması kurulursa bunlar hedeflerinin ne olduğunu açık ve şeffaf olarak ilan ederler, üye sayılarını ve ekonomik güçlerini deklare ederek hizmet ederlerse elbette katkı sağlarlar” dedi.

"Devletin bu manada adımlar atması gerekiyor"

Yılmaz ayrıca, “Cemaat ve tarikatların ne ekonomik güçlerinin ne insan güçlerinin ne hedeflerinin belli olduğu karanlık bir güç sahibi olmaları her zaman potansiyel olarak bir tehlike olmaları sonucunu doğuracaktır. Onun için devletin bu manada adımlar atması gerekiyor" ifadelerini kullandı.