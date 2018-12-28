Tarık Ünlüoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Eşinden açıklama

Gülenay Kalkan eşi Tarık Ünlüoğlu'nun sağlığı hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme 28 Aralık 2018 12:41

Geçen ay akciğer rahatsızlığı neden ile hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu, hayranlarını ve yakın çevresini korkutmuştu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan oyuncu Ünlüoğlu’na hastalık sürecinde en büyük desteği eşi Gülenay Kalkan verdi.

Eşinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Kalkan, usta oyuncunun sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Enfeksiyon ve bronşlardaki lekeler nedeniyle tedavi gören Tarık Ünlüoğlu, geçtiğimiz günlerde eşi ile birlikte Nişantaşı’ndaki bir mekanda görüntülendi.

“Tarık atlattı çok şükür”

Eşinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Kalkan, "Çok erken teşhis konulmuştu. Bu tür olaylarda motivasyon ve neşe çok önemli. Tarık’ta da hepsi var. Onun neşesi asla eksilmez ve çok mutlu. Allah her hastaya şifa versin. Tarık atlattı çok şükür” ifadelerini kullandı.

“Bir sorun yok”

Usta oyuncu da her şeyin yolunda olduğunu söyleyerek yılbaşında dostlarıyla Kıbrıs’a gideceklerini belirtti. “Ocak ayından sonra son tetkikler yapılacak. Ama gayet sağlıklıyım ve keyfim yerinde. Bir sorun yok” diyen Ünlüoğlu, sevenlerine güzel haberi verdi.