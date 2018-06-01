Tarık Akan'ın abisinden yürek burkan iddia

Tarık Akan'ın abisi Turgut Üregül, Nazım Hikmet Vakfı'nın kardeşini Kur'an okutulmasına müsaade etmeden defnettiğini iddia etti.

Güncellenme 01 Haziran 2018 09:38

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ünlü Yeşilçam oyuncusu Tarık Akan'ın abisi Turgut Üregül, sessizliğini bozdu. Kardeşinin cenazesinin kendisine verilmediğini iddia eden Üregül, Tarık Akan'ı Kur'an bile okutmadan gömdüklerini söyledi.

Kur’an dahi okutamamışlar

Nazım Hikmet Vakfı'na üye olan Tarık Akan'ın cenazesinin Kur'an dahi okutmadan gömüldüğünü ileri süren Üregül, Tarık Akan'ın durumunun kötüleştiğini bir arkadaşının söylediğini, hastaneye gittiğini, yanına çıkmanın yasak olduğunu, çocuklarının da kendisi ile konuşmadığını, bilgi alamadıklarını, vefat ettiği gece de evde olduğunu, haber geldiğinde hastaneye gittiğini, morgda cenazesini görmek istediğini, izin vermediklerini, "Naaşını götürdüler" dediklerini, gazetecilere kendisinin de bilgisi olmadığını söylediğini ifade etti.

Kur’an okutmadan defnedilmiş

Nazım Hikmet Vakfı'ndan birilerinin cenazenin yerini bildiklerini söylediğini aktaran Üregül, "Ben abisiyim bilmiyorum; siz kimsiniz, necisiniz? Komünistleri sevmem, sizi de tanımam" dedim. Naaşı bir tiyatroya götürülmüş. Onların, adetlerimize uymayan bir şakşakları var. Camide sol görüşlüler bağırıp çağırıyorlar... Bırakın propagandayı, son vazifemizi yapalım istiyoruz ama nafile. Kuran-ı Kerim'le gömmek istiyoruz; Nazım Hikmet Vakfı izin vermiyor. Kuran okunmadan mezarlığa defnettiler. Vakıf yüzünden usulümüze göre hiçbir şey yapamadık, naaşını da göremedim" dedi.

Yılmaz Güney, o filmlerde oynatmış

Kardeşinin başlarda sinemada olmasına karşı çıktıklarını belirten Üregül, salon filmlerinde oynadığı için ilk başta sıcak baktıklarını, bir süre sonra sol görüşlü filmlerde oynamaya başladığını, buna karşı çıktıklarını, Tarık Akan'ın yakışıklı olmasını kullandıklarını, Yılmaz Güney'in Tarık Akan'ı devlet karşıtı filmlerde oynattığını, onu başka yöne çektiğini, bu nedenle hapiste yattığını, onu kurtarmak için altı ay gitmediği yerin kalmadığını söyledi.