Tarihi zirve! Trump ve Kim baş başa görüştü

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore Lider Kim'in yaptığı tarihi görüşme 38 dakika sürdü.

Güncellenme 12 Haziran 2018 08:56

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Singapur'da tarihi bir zirve gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, yapılan baş başa görüşme sonrası, "Zirve çok çok iyi gidiyor; (iki ülke arasındaki) ilişki harika" dedi.

Trump ve Kim baş başa görüştü

Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de yapılan Trump-Kim görüşmesi yaklaşık 38 dakika sürdü ve baş başa yapıldı.

Heyetler arası görüşmeye geçildi

Trump ve Kim'e görüşme sırasında sadece birer tercüman eşlik etti. Daha sonra heyetler arası görüşmeye geçen iki lider adeta soru yağmuruna tutuldu.

Trump’tan ilk yorum

Yapılan görüşme hakkında değerlendirmede bulunan Trump, "Zirve çok çok iyi gidiyor; (iki ülke arasındaki) ilişki harika" ifadelerini kullandı.

Bazı sorunların birlikte çalışılarak çözüleceğini söyleyen Trump, meselelerin birlikte ele alınacağını, Kuzey Kore ile birlikte çalışmayı beklediklerini dile getirdi.

Kim’den ilk yorum

Görüşme sonrası açıklama yapan Kuzey Kore Lideri Kim ise, "Birçok insan bunun bir tür bilim kurgu filminden bölüm olduğunu düşünecek" ifadelerini kullandı.

Nükleer silah sorusuna cevap yok

Kim, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılıp arındırılmayacağı konusunda da açıklama yapmadı.

Heyetler arası görüşmede kimler vardı?

Yaklaşık iki saat süren heyetler arası görüşmede, ABD adına Trump'ın dışında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump'ın Özel Kalem Müdürü John Kelly ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yer aldığı bildirildi.

Çalışma yemeği de yendi

Daha sonrası ise iki ülkenin heyetleri çalışma yemeğine geçti. Yemeğe ise ABD heyetine Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD'nin Filipinler Büyükelçisi Sung Kim ve Ulusal Güvenlik KonseyiAsya Direktörü Matt Pottinger'in de katıldığı belirtildi.

Trump açıklama yapacak

Öte yandan, Trump'ın Singapur'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulunması bekleniyor.