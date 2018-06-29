Tarihi mekan alev alev yandı!

Çok sayıda filme ve diziye ev sahipliği yapan Beykoz Kundura Fabrikası, alevlere teslim oldu.

Güncellenme 29 Haziran 2018 16:37

İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan tarihi kundura fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi intikal ederken, yangın kontrol altına alındı. Bahsi geçen mekan, çok sayıda dizi ve filme ev sahipliği yaptı.

Yangın kontrol altına alındı

Beykoz Yalıköy'de bulunan ve film platosu olarak kullanılan eski kundura fabrikasında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Beykoz, Ümraniye, Çavuşbaşı, Kavacık'tan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Beykoz'daki yangın kontrol altına alındı.

Dumanlar çok sayıda ilçeden göründü

Dumanlar İstanbul'ın farklı yerlerinden görülürken, yangının 500 metrelik bir alanda etkili olduğu belirtildi. Ayrıca yangında, ahşap malzemelerin kullanıldığı belirtildi. Yangının kaynak yapımı sırasında çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı öne sürülüyor.

Bazı dizilere ev sahipliği yaptı

Öte yandan söz konusu mekan, dizi ve filmlere ev sahipliği de yapıyor. Diriliş Ertuğrul, Kurtlar Vadisi, Hatırla Sevgili, Arka Sokaklar, Fatmagül’ün Suçu Ne?, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Yaprak Dökümü, Kavak Yelleri bu dizilerden bir kaçı. Tarihi binada yaklaşık 15 yıldır film, dizi ve klipler çekiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, ilk bilgilere göre yangında can kaybı olmadığını söyledi.

Çelikbilek, alevlerin kontrol altığına alındığını, en büyük sevinçlerinin can kaybı olmaması olduğunu, yangının ahşap malzemelerden ötürü çıktığını, yangın sırasında film çekimi olmadığını söyledi.