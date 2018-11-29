Tarihi mağlubiyet sonrası Terim'den kritik açıklama

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'ya 2-0 yenilmesinin ardından Terim açıklama yaptı.

Güncellenme 29 Kasım 2018 09:26

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun beşinci haftasında, deplasmanda Lokomotiv Moskova'ya 2-0 yenildi. Yenilginin hava şartlarıyla ilgili olmadığını aktaran Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, rakip takımın kendilerinden daha iyi oynadığını, bitirici noktada fazla bir etkileri olmadığını, ara transfer döneminin çok şeyi belirleyeceğini söyledi.

İstenilen futbol oynanmadı

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Terim, istedikleri futbolu oynayamadıklarını, gol yollarında sıkıntılarının olduğunu söyledi.

İyi bir oyun sergilendi

Terim, yedikleri gol kadar da iyi bir oyun sergilediklerini, tesadüf eseri yedikleri golün kendilerini devreye mağlup soktuğunu, ikinci yarı yenilen golden sonra da kazanma ihtimalinin olmadığını, rakibin kendi takımlarından daha iyi oynadığını belirtti.

Hedef, Avrupa Ligi’nde devam etmek

Böyle skorlara alışık olmadığını belirten Terim, yenilgilerin üst üste geldiğini, bahane üretmeye gerek olmadığını, şimdi UEFA Avrupa Ligi sözü söyleme zamanı olduğunu, kolay olmasa da ona kalmak istediklerini, Avrupa Ligi’nde devam etmeyi ümit ettiklerini söyledi.

Ozan Kabak’a teşekkür

Terim, Ozan Kabak’ın başarılı bir oyun sergilediğini, bu yüzden kendisini tebrik ettiğini, iyi oynayanın da kötü oynayanın da kendi oyuncuları olduğunu, herkesin Galatasaray’da oynamanın çok önemli olduğunu bilmek zorunda olduğunu, bitirici noktada fazla etki olmadığını, bunun büyük bir handikap olduğunu söyledi.

Ara transfer dönemine vurgu

Yaklaşan ara transfer döneminin takımları için büyük önem arz ettiğini belirten Terim, Ocak transfer döneminin çok şeyi belirleyeceğini, bunlardan daha önemlisinin futbolun doğrularını yapmaya çalışan bir takım ortaya koymak olduğunu, bu sürecin asgari zararla devam etmesinin kendileri için iyi olacağını ifade etti.

Kötü oynayan sadece Eren değildi

Eren Derdiyok’a dair eleştirileri değerlendiren Terim, karşılaşmada kötü oynayanın sadece Eren’in olmadığını, birçok oyuncunun kötü oynadığını, iyi oynayanın da kötü oynayanın da kendi oyuncuları olduğunu, Galatasaray forması giymenin, Şampiyonlar Ligi'nde bulunmanın önemli olduğunu herkesin bilmesi gerektiğini, bitirici noktada fazla etkileri olmadığını, kısa sürede bunun halledilmesi gerektiğini, başkaldıran ve futbolun doğrularını yapan bir takım kuracaklarını, Ocak’a kadar asgari zararla gitmeyi hedeflediklerini söyledi.