Tarihi günde, Erdoğan'dan tarihi sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TC-ANK" adlı uçağı ile üçüncü havalimanına tarihi bir iniş yaptı.

Güncellenme 22 Haziran 2018 09:35

İstanbul Yeni Havalimanı tarihi anlara tanıklık etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağı "TC-ANK" üçüncü havalimanına iniş yaptı.

Uçak içinde konuşma yaptı

Gaziantep'ten kalkan uçağın içinde kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aziz milletim öncelikle şu anda İstanbul’daki yeni havalimanımıza inmenin mutluluğu içerisindeyiz. Gerçekten dünyada muhteşem bir havalimanını şu anda inşa etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Daha öncede duyurduğumuz gibi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’yla birlikte resmi açılışını yapacağız. Bu akşamki hem denetleme hem de bir buradan aynı zamanda ortak yayına girmenin şu anda gayretiyle bu adımı attık. Tüm konsorsiyum mensuplarına, mimarından mühendisine kadar emeği geçenleri tebrik ediyorum. Pistiyle ışıklandırmasıyla muhteşem bir esere sahip olduk. Terminal binasıyla muhteşem bir esere sahip oluyoruz. Milletimiz ve ülkemiz için havalimanımızın hayırlı olmasını Allahtan diliyorum. Ve milletime selamlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

İniş sonrası tarihi sözler

Uçağın üçüncü havalimanına tarihi inişi sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok anlamlı bir günün içinde olduklarını, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yeni havalimanının açılışını yapacaklarını, havalimanının son durumunu kontrol etmek için geldiklerini, Gaziantep'ten buraya iniş yaptıklarını, pistin muhteşem olduğunu, terminal binasını görme imkanı bulduklarını ifade etti.

Dünyanın ilk üçünde olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çoğunun bittiğini azının kaldığını, mimarından mühendisine işçisine herkese teşekkür ettiğini, şirketlerin çok büyük emeği olduğunu, bu işin takibini yapanlara da teşekkür ettiklerini, 29 Ekim'de bittiğinde yılda 90 milyon kapasiteye sahip olacağını, dünyanın ilk 3 havalimanından bir tanesi olacağını söyledi.

Marka olacak

Hedefin 2023'te 150 milyon kapasiteye ulaşmak olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bununla bir numara olunacağını, havalimanı prestij haricinde marka olacağını, 5 firmanın büyük bir imtihan verdiğini, kolay bir süreç olmadığını, ne tür zorluklardan geçildiğini gayet iyi bildiğini belirtti.