Tarihi eserle selfie çektirip başparmağını çaldı!

Çin'in en önemli tarihi eserlerinden olan Terracotta savaşçıları heykellerinden birinin başparmağı çalındı.

Güncellenme 19 Şubat 2018 13:33

Çin'e ait 2000 yıllık Terracotta savaşçısı heykelllerininin bulunduğu dergide bir kişi, heykelle önce selfie çekti sonrada fotoğraf çekindiği heykelin başparmağını çaldı.

Çin medyasının bu olaya büyük tepki gösterdiği, bunu yapan kişinin sert bir şekilde cezalandırılması gerektiğini açkladığı belirtildi.

Değeri 4,5 milyon

4,5 milyon değerinde bulunan heykel, şu an Philadelphia'daki Fraklin Ensitütüsü'nde sergilenen 10 Terracotta heykelinden biri. Michael Rohana adındaki bir kişi olayla ilgili suçlu bulundu ancak kefaletle serbest bırakıldı.

Heykelin başparmağını kopardı

Çin'in resmi haber ajansında yer alan habere göre, 24 yaşındaki Rohana, sergide önce bir heykelle, telefonunun flaş ışığını da kullanarak selfie çekti. Hemen ardından ise heykelin başparmağını koparıp cebine koydu.

Hırsız suçunu itiraf etti

Parmağın yerinde olmadığını günler sonra gören müze görevlileri, olayı hemen yetkililere bildirdi. FBI ise olaydan sorumlu olan Rohana'yı yakaladı. Hırsız suçunu itiraf etti.

Çinliler öfkeli

Franklin Enstitüsü'nü dikkatsiz davranmakla suçlayan Şaanhi Kültürel Miras Tanıtımı Merkezi Müdürü Wu Haiyun, hırsızlığı gerçekleştiren kişinin sert bir şekilde cezalandırılmasını talep ettiklerini belirtti.

Terracotta savaşçılarının önemi

Terracotta savaşçıları, Çin'in en fazla önem verdiği tarihi eserlerin arasında geliyor. Teraccotta Ordusu, gerçek insan boyutundaki silahlı asker heykellerinden oluşuyor.

Bu heykeller, 1974 yılında Xİ'an köyünde yaşayanlar tarafından keşfedilmişti. 2012 yılında yapılan kazılarda yeni heykellere ulaşılmıştı.