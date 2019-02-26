Taraftarlar, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini soluksuz izledi

Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin karşılaştığı derbi adeta nefes kesti, taraftarları ekran başına bağladı. İşte maçta yaşananlar...

Güncellenme 26 Şubat 2019 09:30

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin karşılaştığı derbi adeta nefes kesti, taraftarları ekran başına bağladı. Taraftarların soluksuz izlediği derbide ilk yarının galibi 3-0’la Beşiktaş olurken, ikinci yarıda muhteşem bir oyun sergileyen Fenerbahçe, durumu toparlayarak maçı 3-3 berabere bitirmeyi başardı.

İlk gol Vida’dan geldi

Beşiktaş, muhteşem bir performansla başladığı maçın 10. dakikasında öne geçti. Kawaga’nın sağ taraftan kullandığı serbest vuruş arka direkte meşin yuvarlakla buluşan Vida, topu içeri çevirdi. Gökhan Gönül altıpas önünde gelişine vurarak topu ağlara gönderdi. eski takımına karşı ilk golünü atan Gökhan golden sonra sevinmedi.

15 dakikada iki gol

15. dakikada fark 2'ye çıktı. Gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Gönül, ceza sahası içinde yerde kaldı. Maçın hakemi Bülent Yıldırım, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı üzerine saha kenarında pozisyonu bir kez daha izledi ve penaltı noktasını gösterdi. 18'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Burak Yılmaz farkı ikiye çıkaran gole imza attı. Burak, Beşiktaş'ta bu sezon 3. golüne imza atmış oldu.

Uzatmalarda farkı üçe çıktı

İlk yarının uzatma anlarında fark 3'e çıktı. Orta sahada Sadık'ın hatası sonrası Kagawa'nın pasıyla orta alana yakın bir bölgede topla buluşan ve hızla ceza sahasına giren Burak Yılmaz, ilk yarının skorunu ilan ett. Böylece Burak Fenerbahçe'ye kariyerindeki 8. golüne imza attı.

Fenerbahçe’nin müthiş geri dönüşü

İkinci yarı ise Fenerbahçe'nin müthiş geri dönüşüne sahne oldu. İkinci yarıya Ayew ve Valbueana ile başlayan Fenerbahçe, 10 dakika sonra golü buldu. 55. dakikada Valbuena'nın pasında Zajc Fenerbahçe formasıyla ilk golüne imza attı ve takımını umutlandırdı.

Fenerbahçe’den 10 dakikada iki gol

Golden sonra ön alanda daha aktif olan Fenerbahçe, 62'de farkı bire indirdi. Kullanılan serbest vuruşta çok iyi yükselen Sadık da Fenerbahçe formasıyla gole ilk golüne imza attı ve takımını maça ortak etti.

Fenerbahçe, beraberliği yakaladı

66. dakikada Hasan Ali ceza sahası dışından kariyerinin en güzel gollerinden birini atarak gol düellosunda skora dengeyi getiren isim oldu.

Fenerbahçe, 25 puana yükseldi

Kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadele 3-3 sona erdi. Bu sonuçla Beşiktaş haftayı 40 puanla tamamlarken Fenerbahçe 25 puana yükseldi.