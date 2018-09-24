Taraftarın kalbi Kadıköy'de atacak! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi bu akşam!

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasının kapanış maçı Fenerbahçe ve Beşiktaş derbisiyle olacak.

Güncellenme 24 Eylül 2018 12:30

Fenerbahçe’nin evinde konuk edeceği Beşiktaş ile mücadelesinde taraftarların kalbi adeta Kadıköy’de atacak.

Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Ülker Stadı’nda saat 21’de başlayacak derbinin hakemi Fırat Aydınus olacak. Aydınus’un yardımcılığını ise Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD1 ve 4K'dan naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe:

Süper Lig’e istediği gibi başlangıç yapamayan Fenerbahçe, 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 6 puan topladı. Hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybeden Fenerbahçe, derbide kazanarak taraftarına bu mağlubiyeti unutturmak istiyor.

Beşiktaş:

Beşiktaş ise Süper Lig’de geriye kalan 5 haftada 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan topladı. Kadıköy'e rakibinin 4 puan önünde gidecek Beşiktaş, derbiyi kazanarak aradaki puan farkını açmayı amaçlıyor.

Medel cezalı

Karşılaşma öncesinde forma giyemeyecek isimlere bakıldığında Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Gary Medel tek eksik isim olurken, Fenerbahçe'de ise Martin Skrtel sakatlığı bulunurken oynayıp oynamayacakları maç saatinde belli olacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi:

Stat: Ülker

Hakem: Fırat Aydınus

Saat: 21.00

Yayın: beIN SPORTS 1

Derbinin muhtemel 11’leri:

Fenerbahçe:

Harun, Şener, Neustadler, Reyes, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Ayew, Benzia, Aatif, Slimani

Teknik Direktör: Phillip Cocu

Beşiktaş:

Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Ljajic, Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş