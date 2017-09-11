Taraftardan Selçuk İnan'a Totti'li tepki

Dün gece oynanan sarı-kırmızlılara sezonun ilk puanını kaybettiren 1-1 skorlu Galatasaray- Antalyaspor maçının yakınları halen sürüyor.

Güncellenme 11 Eylül 2017 17:02

Sözcü Skor'da yer alan habere göre, Antalyaspor karşısında oyuna sonradan dahil olan ve Fernando Muslera'dan kaptanlık bandını alan Selçuk İnan'a Galatasaray taraftarı Totti videosuyla tepki gösterdi.

Galatasaray’ın Antalyaspor’la deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçın yankıları özellikle Galatasaray cephesinde sürüyor. 62’de Badou Ndiaye’nin yerine oyuna dahil olan Selçuk İnan’ın Fernando Muslera’dan kaptanlık bandını almasına Galatasaray taraftarları tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılılarda son dönemin tartışma yaratan ismi Selçuk’a taraftar Francesco Totti videosuyla tepki gösterdi. Sosyal medyada gündemi oluşturan videoda Totti; 2014-2015 sezonunun 15. haftasında Roma’nın 1-0 galip ayrıldığı Genoa deplasmanında 77’de oyuna dahil olurken mücadeleye ilk 11’de başlayan ve Totti’nin yokluğunda kaptanlık görevini yerine getiren Seydou Keita’nın ısrarına rağmen kaptanlık bandını Keita’dan almıyor.

Sözcü/Skor