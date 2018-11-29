Tapu senetlerinde "QR kod" dönemi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, tapu senetlerinin eskidiğini, artık QR kodlu yeni tapu senetlerinin kullanılacağını söyledi.

Güncellenme 29 Kasım 2018 16:35

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tapu senetlerinin oldukça eski olduğunu, üzerinde gereksiz bilgilerin yer aldığını, artık QR kodlu yeni tapu senetlerine geçileceğini ifade etti.

Yeni tapular QR kodlu olacak

Taşınmaz numarasından ilgili yapının geçmişinin görünebileceğini vurgulayan Bakan Kurum, diğer bir özelliğin de QR kodlu olması olduğunu, tapu senetlerinin üzerinde QR kodunun bulunduğunu, bu QR kodunun cep telefonuna okutulabileceğini, zaman zaman Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün TAKBİS sistemine girildiğini, kişilerin sahibi olduğu arsa, konut veya alışveriş merkezi gibi taşınmazlarıyla ilgili bilgileri üzerine tıklayıp görülebildiklerini, burada adası, parseli, ilçesi, metrekaresi, tapu alanı gibi detaylı bilgilerin görülebildiğini, gayrimenkule gitmek isteyenlerin de burada 'rota' kısmına tıkladığında navigasyonla gideceği gayrimenkule yönlendirildiğini, bu açıdan bakıldığında hayatın kolaylaştığını, ne alındığını nerede olduğunu öğrenebilecekleri önemli bir değişiklik olarak faaliyete başlayacağını söyledi.

Mevcut tapu senetleri halen geçerli

Bakan Kurum, bu tapu senetleriyle vatandaşların uygulamada kolaylık yaşamalarının öngörüldüğünü, mevcut tapu senetlerinin halen geçerli olacağını ancak tapularını yenilemek isteyen vatandaşların da tapu müdürlüklerine gittiği zaman tapu senetlerini değiştirebileceğini belirtti.