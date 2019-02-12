Tanzim satışlarının kapsamı genişliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanzim satışlarının kapsamının daha da genişletileceğini söyledi.

Güncellenme 12 Şubat 2019 12:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Keçiören’de dün yaptığı açıklamada, tanzim satışlarının kapsamının daha da genişletileceğini söyledi.

Temizlik malzemeleri de satılacak

Burada halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan böyle temizlik ürünlerinin de tanzim satış yerlerinden bulunacağı müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanzim satışlarının resmen başladığını, fiyatların yarı yarıya indiğini, halk ekmek uygulaması ile ucuz ekmeğin vatandaşa gönderildiğini, sebze ve meyve ve temizlik malzemelerinde de böyle yapılacağını belirtti.

O ürünler de tanzim satışlarına dahil olacak

Daha sonra Sincan’da bir törene katılan Erdoğan, sebze ve meyve fiyatlarının fırsatçılar tarafından artırıldığını; pirinç, bulgur ve mercimek gibi bakliyat ürünlerinin de tanzim satışına dahil olacağını söyledi.