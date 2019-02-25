Tanzim satış noktalarında o ürün de satılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanzim satış noktalarında bundan böyle bakliyat da satılacağını duyurdu.

Güncellenme 25 Şubat 2019 13:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkentin 30 ayrı noktasına kurularak 10 çeşit sebzenin uygun fiyatlarla satışa sunulduğu tanzim satış noktalarında bakliyat satışlarının da yapılacağını duyurdu.

Salı günü itibarıyla bakliyat satışları da başlıyor

Enflasyonla topyekun mücadeleye destek veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, tanzim satışlarını daha da çeşitlendirerek, 26 Şubat Salı gününden itibaren bakliyat ve elma satışı da yapacağını, bundan böyle nohut, pirinç ve yeşil mercimek ile elma satışı İstanbul ile eş zamanlı olarak gerçekleştirileceğini açıkladı.

Hani illerde satış olacak?

Buna göre; halk sebze tanzim satış noktalarına İzmir, Ankara, Mersin, Antalya ve Kütahya'daki Tarım Bakanlığı Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla ulaştırılan 10 sebzeden sonra bakliyat ürünleri de 2 kilogramlık paketler halinde Toprak Mahsülleri Ofisi'nden temin edilecek.

Komisyoncular aradan çıkarılacak

İlk kez satış noktalarındaki tezgahta yerini alacak elma ise 3 TL’den satılacak. Komisyoncuları aradan çıkararak yüksek fiyatlı ürünlerin düşük fiyatlarla vatandaşlara ulaştırıldığı tanzim satış noktalarında, peşin ya da kredi kartı ile ödeme yapılabiliyor.