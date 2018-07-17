Tantan'dan bomba Adnan Oktar iddiası!

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Adnan Oktar'ın şantaj tuzağına düşenlere savcılığa gitmeleri önerisinde bulundu.

Güncellenme 17 Temmuz 2018 11:11

Adnan Oktar ve "Kedicikler" olarak bilinen müridlerinin gözaltına alınmasının yankıları sürüyor. Yapılan operasyon sonrasında bir kamyonet CD ve harddisk ele geçirildi. Emniyet bu CD ve harddisklerde şantaj görüntülerinin olup olmadığını araştırıyor.

Özel programlarla şifrelenen bu bellekler polis tarafından incelenirken eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'dan bomba açıklamalar yaptı.

Yapılan operasyon sonrasında birçok ismin uykusunun kaçtığını iddia eden Tantan, Adnan Hoca grubunda şantaja maruz kaldığı görüntüler olanları savcılığa gitmeye çağırdı.

Kendisine "Adnan Hoca'nın yakalanmasıyla çok insanın uykusu kaçmış mıdır?" sorusu yöneltilen Tantan, "Hiç şüpheniz olmasın. Türkiye’de teknolojiyi en iyi kullanan örgüt Adnan Hoca’nın örgütüdür. Teknik takiple siyaseti ve basını teslim alanlar bunlardır. Gazete sahiplerinden, yayın yönetmenlerine, milletvekillerine arşivledikleri çok kişi vardır" cevabını verdi.

Adnan Hoca grubuna yönelik yaptığı operasyonun ardından dönemin bazı milletvekillerinin gizlice çekilmiş ve şantaj için kullanılan görüntülerinin ele geçirildiğini belirten Tantan, "Arşivledikleri milletvekilleri sonradan bana teşekküre geldiler. Ama bunlar arasında özür dileyecek misin diye önerge verenler de oldu" ifadelerini kullandı.

Tantan, Oktar'ın tuzağına düşenlere, "Benim kasetim var diye korkup susmayın. Cesaretle hareket edin" çağrısı yapan Tantan, "Kaseti olan savcılığa gitsin. Kişisel verilerin korunması anayasal hak... Bir bilgi gelirse size sunacağım ama benim verilerimi gizli tutun demek lazım. Savcılar bunu imha edebilir" dedi.

Tantan ayrıca, "Her şeyi önleyebilir. Tabii Adnan Hoca cephesi, farklı yerlerde arşivleri depolayabilir de…" ifadelerini kullandı.