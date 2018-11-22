Tansu Çiller'den FETÖ açıklaması

Tansu Çiller, hakkında çıkan asılsız iddiaları yalanladı.

Güncellenme 22 Kasım 2018 16:18

Tansu Çiller, başbakanlık yaptığı dönemde yasada yer alacak terör tanımını FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’le tartıştığı, ondan fikir aldığı, bu fikirler doğrultusunda yasaya yön verdiği şeklinde iddialarını yalanladı.

Çiller’den açıklama

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Çiller, bir kısım görsel medya kuruluşunda bazı asılsız haberlerin yer aldığı, terör mücadelesinin başarıyla yapılmış olduğu başbakanlığı döneminde, yasada yer alacak terör tanımının Fetullah Gülen'le tartışıldığı, ondan fikir alındığı veya o doğrultuda yön verildiği şeklindeki iddianın külliyen hakikat dışı olduğunu belirtti.