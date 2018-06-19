Tansu Çiller net konuştu: Ülkeyi yönetemezler!

AK Parti'nin Yenikapı mitingine katılan eski Başbakan Çiller, Millet İttifakı'nın 5 benzemez olduğunu, Erdoğan'ı tasfiye ederseler ülkeyi yönetemeyeceklerini söyledi.

Güncellenme 19 Haziran 2018 09:29

Geçtiğimiz Pazar yapılan AK Parti'nin Yenikapı'daki Büyük İstanbul Mitingi'ne eski Başbakan Tansu Çiller de katılmıştı. Bu katılım sonrası CHP'nin cumhurbaşkanı Muharrem İnce, Çiller için "1990'ların simgesi orada" yorumunda bulunmuştu.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bir anda gündeme oturan eski siyasetçi ve başbakan Çiller'le görüştü.

Sinsi bir plan deşifre oldu

Selvi'ye konuşan Çiller, Yenikapı'daki mitinge daha önce de 15 Temmuz sonrasında katıldığını, o zaman sinsi bir planın deşifre olduğunu, 15 Temmuz'un sadece FETÖ'nün işi olmadığını, uluslararası bir organizasyon olduğunu, Türkiye'nin şu an bir kıskaç altında olduğunu, müttefik dediklerinin başka ittifaklar içinde olduğunu, çok acil refleks gösterilmesi gereken bir dönemden geçildiğini, karşıda 5 birbirine benzemez ittifakı olduğunu, bir de 6. partiyi yani HDP'yi Meclis'e sokmaya çalıuştıklarını, bu durumda iplerinin dışarda olduğunu ve buna göre hareket edeceklerini, bu partilerin Türkiye'deki acil çözüm bekleyen sorunlara çözüm üretemeyeceklerini, dış güçlerin Türkiye’yi paramparça edeceğini söyledi.

Yerine neyi koyacaksınız?

Çiller, ”Böyle bir ortamda mevcudun yerine kimin konulmak istenmesi bende endişe yarattı. Evet değiştireceksiniz de yerine neyi koyacaksınız? Şu anda mümkün mü” ifadelerini kullandı.

Koalisyonlar çok zordur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tasfiye edildikten sonra yerine geleceklerin Türkiye’nin hak ve menfaatlerini koruyamayacaklarına inandığını vurgulayan Çiller, koalisyonların çok zor olduğunu, kendisinin çok koalisyon hükümeti kurduğunu, Erdal İnönü, Karayalçın'la, Hikmet Çetin’le ve Deniz Baykal’la bu koalisyonların gerçekleştiğini, hepsinin çok saygın insanlar olduğunu, kendilerinin tepede uzlaşma sağladığını ama Meclis'e bunun yansımadığını, muhalefetin 5 benzemez olduğunu, bir de altıncı olarak altıncı bir partinin ipine asılarak hareket edeceklerini, bunların Türkiye’nin sorunlarını çözemeyeceklerini belirtti.

Kafalar karışık, tahmin yürütmek zor

Seçimler hakkında tahmin yürüten Çiller, kafaların karışık olduğunu, yeni bir sistemin geleceğini, tarafların çok karıştığını, tahmin yapabilmenin zor olduğunu, seçim sonrası yönetimin nasıl oluşacağını anlayanın olmadığını, çok bilinmeyenli bir seçime girildiğini, tahmini zor bir ortamda olunduğunu ifade etti.