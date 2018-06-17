Tansu Çiller, AK Parti mitinginde!

AK Parti büyük İstanbul mitingine katılan eski Başbakan Tansu Çiller, "Bugün milli bir şuurla buradayım" dedi.

Güncellenme 17 Haziran 2018 18:21

AK Parti'nin bugün İstanbul'da yaptığı büyük mitinge eski Başbakanlardan Tansu Çiller de katıldı. Basın mensuplarına açıklama yapan Çiller, "Bugün milli bir şuurla buradayım" dedi.

Mehmetçiğin, bu son dönemde terör mücadelesinde ciddi başarıları yakalamakta destan yazdığını ifade eden Çiller, bu destanın bütün dünyada şaşkınlık yarattığını, bir eski başbakan olarak şunu söylemek zorunda olduğunu söyledi.

Çiller, "Bu terör ya bitecek ya bitecek diyen bir başbakan olarak söylemek mecburiyetindeyim ki terör mücadelesi sadece bir askeri müdahale değildir. Terör mücadelesinin çok önemli bir unsuru dış politikadır" dedi.

Dış politikada dar bir alanda değişen müttefikler, ciddi bir kararlılık ve süratle geliştirilen çözümler gerektireceğini belirten Çiller, güvenlik olamadan özgürlüklerin olmasının mümkün olmayacağını, güvenlik ortamıyla özgürlükleri yaşamaya başlayan vatandaşlar bunu sağlayan siyasileri kucaklayacaklarını, tüm kesimlerde çok ciddi çözümlere ihtiyaç olduğunu, 24 Haziranda seçimlere gidildiğini, ittifakların görüldüğünü, bir kısmının çok parçalı olduğunu gördüklerini, bunların saygın partiler olabilir ama bu eşyanın tabiatında uyum sağlama zorunluluğu olduğunu, bu partilerin misyonları hedefleri siyasi kültürleri başka olduğunu, çok zor gördüğünü ifade etti.