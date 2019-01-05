Tanker Bank mağdurları nasıl dolandırıldıklarını anlattı

Tanker Bank olayında mağdurların, "Sen ilk önce Allah’a sonra da bana güven" sözleri ile dolandırıldığı ortaya çıktı.

Güncellenme 05 Ocak 2019 12:20

Giresun Yağlıdere’de başlayarak İstanbul ve ABD’ye kadar uzanan Tanker Bank olayında, mağdurlar vatandaşların "Sen ilk önce Allah’a sonra da bana güven" sözleri ile kandırıldığı ortaya çıktı.

Paraları ilk zamanlar düzenli yattı

Tanker Bank olayının mağdurlarından H.E.’nin anlattıklarını göre, Tanker işletmeciliği adı altında para toplayan ve işi yürüten Mustafa Ç., hisse sahiplerinin güvenini kazanmak için her ay düzenli olarak ücret ödemesi yaptı.

Kredi çekerek parayı temin etti

Saadet zinciri mantığından olan ve güvendiği arkadaşları tarafından bu zincire davet edilen H.E., hesabında bulunan paranın üstüne kredi çekerek bu işe 175 bin TL para yatırdı.

Her ay 8 bin TL aldı

Yaklaşık 6 ay boyunca anlaşmış olduğu 8 bin TL’yi elden alan H.E., son ayın parası gelmeyince, diğer hisse sahipleri ile irtibata geçti. Diğer hisse sahiplerinin de parasını alamadığını öğrenen H.E., Mustafa Ç. ile irtibata geçmek istedi.

Dava açmaya hazırlanıyor

Mustafa Ç.’nin telefonunun kapalı olduğunu ve sosyal medya hesaplarının da dondurulduğunu ifade eden H.E., şu an diğer mağdurlarla birlikte parasını kurtarmak için dava açmaya hazırlanıyor.

Güvenilir arkadaşları önermiş

Mustafa Ç. isimli vatandaşın ABD’de çalıştığını ve İstanbul’da da bu işi yapmaya başladığını aktaran mağdur vatandaş, Mustafa Ç. her Yağlıdere’ye geldiğinde iş yerine uğradığını, onunla iş yapan birkaç arkadaşından duyduğu için onula iş yapmak istediğini söylediğini, bu kişinin de kendisine yatıracağı miktarı söylediğini, kendi hesabında bulunan ve kredi çekerek üstünü tamamladığı parayı gidip bu kişiye verdiğini söyledi.

“İlk önce Allah’a sonra bana güven”

Banka kredisi çekip risk alacağından ötürü bir şey olmamasını talep ettiğini aktaran H.E., Mustafa Ç. isimli dolandırıcının kendisine, “Ben bunca insanın parası her ay veriyorum. Sen ilk önce Allah’a sonra da bana güven yatır paranı” dediğini aktardı.

Güvenini kazanmış

Bu sözlerle güven sağladığını anlatan H.E., gereken parayı hemen yatırdığını, ilk 6 ay parayı vermediklerini ama sonraki 6 ay düzenli olarak parasının yattığını ifade etti.

İran’a kaçmış

Talihsiz vatandaş, son ay parasını alamadığını, araştırdıklarında böyle bir tanker şirketinin olmadığını, kurulu şirketin farklı bir sektörde faaliyet gösterdiğini öğrendiklerini, Mustafa Ç.’nin de Iğdır üzerinden İran’a kaçtığını öğrendiklerini söyledi.