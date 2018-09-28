Tan Taşçı, taciz iddiaları hakkında ilk kez konuştu

Tan Taşçı, Danimarka'da diş hekimliği yapan Pelin Elecik'i taciz ettiği iddialarını katıldığı programda yalanladı.

Güncellenme 28 Eylül 2018 10:51

Danimarka’da yaşayan ve diş hekimliği yapan Pelin Elecik, ünlü popçunun Tan Taşçı’nın kendisine Instagram’dan mesaj attığını iddia etmişti. Bu iddiaları yalanlayan Taşçı, bugün 2. Sayfa programına telefonla bağlandı. Ünlü şarkıcı, mesajların sahte bir hesap üzerinden atıldığı diş hekimini tanımadığını ileri sürdü.

Canlı yayına bağlandı

Taciz haberlerinin magazin gündemine bomba gibi düşmesi sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Taşçı, bu kez de canlı yayına bağlandı.

“Diş hekimi kıza da hala ulaşamadık”

Haberleri ilk gördüğünde yalan olduğunu anladıklarını ama kim olduğunu henüz bulamadıklarını belirten Tan Taşçı, “Diş hekimi kıza da hala ulaşamadık. Bu kızı tanımıyorum. Gerçek bir profil olduğunu da düşünmüyorum. Haberin kaynağına da ulaşamadık” dedi.

“Şüphelendiğim isimler var”

“Sosyal medyadan bir kıza mesaj attın mı?” sorusuna cevap veren Tan Taşçı, kendisinin şeffaf bir insan olduğunu, 'Ne kadar kaliteli bir kadınsın' lafı kendisinin edebiyatı bile olmadığını, bunu kimin yapabileceğine dair şüphelendiği isimler olduğunu, bu sene kendi yapım şirketinden albümünü piyasaya sürdüğünü söyledi.

Tan Taşçı, “Bağımsız ve yalnız görünmesinin beni açık bir adam yapabilir belki de bunun için hedef olmuşumdur” ifadelerini kullandı.