Tamer Karadağlı: Karım değil mi, öperim

Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı, dizideki bazı sahneler için olay olacak açıklamalar yaptı.

Güncellenme 08 Haziran 2018 09:52

Ünlü bir dekorasyon mağazasının açılışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tamer Karadağlı, "Çocuklar Duymasın" hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gerçeğe çok yakın bir diziyiz

Dizide Haluk karakterini canlandıran Karadağlı, Çocuklar Duymasın'ın sezon finaline girdiğini, gelecek sezon devam edileceğini, her zaman çok konuşulan bir dizi olduklarını, Türk insanının bu aileyi sevdiğini, bunun çok hoşuna gittiğini, gerçeğe çok yakın bir dizi oldukları için sevildiklerini söyledi.

Çocuklar Duymasın kolay kolay kalkmaz

Tamer Karadağlı, Birol Güven'in hem senaryosunu yazdığı hem de yapımcılığını üstlendiği dizinin yeni sezonda olmayacağı yönündeki söylentilere iddialı bir yanıt verdi. Başarılı oyuncu, "O işler öyle değil. 'Çocuklar Duymasın' kolay kolay kalkmaz. Biz istemediğimiz zaman biter" ifadelerini kullandı.

"Karım değil mi öperim"

Geçen bölümlerde dizide Meltem karakterine hayat veren ve eşini canlandıran Pınar Altuğ Atacan ile öpüşme sahnesi hatırlatılan Karadağlı, bunun daha önce de olduğunu, kimsenin konuşmadığını, gelecek sezon izleyip görmeleri gerektiğini, bu kişilerin karı koca olduğunu söyledi.

Tamer Karadağlı, "Karım değil mi kardeşim, öperim" ifadeleri ile sözlerini tamamladı.