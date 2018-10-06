Tamer Karadağlı eski rol arkadaşı ile görüntülendi

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, bir zamanlar "Ferhunde Hanımlar'' adlı dizide yer aldığı rol arkadaşı Simge Selçuk'la görüntülendi.

Güncellenme 06 Ekim 2018 12:07

Usta oyuncu Tamer Karadağlı, 1993-1999 yılları arasında ''Ferhunde Hanımlar'' adlı dizide birlikte yer aldıkları Simge Selçuk ile önceki akşam Cihangir'de görüntülendi.

''Bizi tutmayın artık, yeter''

Güzel oyuncu Simge Selçuk’la görüntülendiğini fark eden Tamer Karadağlı muhabirlere, “Ben sizin sevgilinizi soruyor muyum? Yoksa hayatınızda kimse yok mu?" şeklinde tepki gösterdi. Ardından, ''Bizi tutmayın artık, yeter'' diyerek uzaklaştı.

''Tamer benim her şeyim”

Tamer Karadağlı ile yıllar önce birlikte yer aldıkları ''Ferhunde Hanımlar'' dizisinin ardından aralarında aşk dedikoduları çıkan Simge Selçuk verdiği bir röportajda, ''Tamer benim tanıdığım ilk erkekti. Çok özeldi. İlk aşktı. Aşkımız 6 yıl sürdü. Benim babam gibi, ağabeyim gibi, sevgilim gibi, her şeyim gibi'' şeklinde konuşmuştu.