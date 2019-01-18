Kış mevsimi ile birlikte soğuk algınlıkları ve grip kendini göstermeye başladı. Peki bu dönemde vücut direncini artırmak için ne yapmak gerekir?

Güncellenme 18 Ocak 2019 14:11

Havaların soğuması ile birlikte insan metabolizmasında bazı değişikliklerde kendini gösteriyor. Vücut savunmasının zayıf düşmesi ile birlikte birçok hastalık ortaya çıkabilir.

Hastalıklara karşı korunmak için kışın ve sağlıklı ve güçlü beslenmenin önemini vurgulayan uzmanlar, mineral bakımından zengin olan tavuk suyu, eklem ağrılarını azaltıp, vücut kırgınlığını geçirdiği için tavsiye edilmektedir.

Uzmanlar tavuk suyu çorbasının içerisinde bulunan maddelerin hastalıklarla savaşan beyaz kan hücrelerini ürettiği için ve vücudu, hücreleri yenilediği gerekçesiyle aminoasit açısından zengin bir kaynak olması bakımından soğuk algınlığı ve diğer hastalıklara karşı vücudu korumaktadır.

Şifa kaynağı

Yıllardır tam bir şifa kaynağı olarak bilinen tavuk suyu, vücuttaki hücrelerin büyüyüp yenilenmesine yardımcı olan aminoasit bakımından zengin bir besin olması özelliğine sahip.

B2, B6 ve B12 vitaminleri bakımından zengin olması da bağışıklık sisteminin güçlenmesi, kas, sinir sistemi, büyüme ve gelişme gibi vücut fonksiyonlarında da aktif bir rol oynar. Özellikler tavuk haşlandığında içerisinde bulunan vitamin ve mineraller haşlama suyunun içerisine gider ve bu su besin değerleri açısından son derece zengin olur. Kış aylarında tavuğu bu şekilde tüketerek hem içinizi ısıtıp hem de vücudunuzu hastalıklara karşı koruyabilirsiniz. Vücudunuzu hastalıklara karşı koruyan tavuk suyu çorba aynı zamanda sinüsleri açıp, nefes alış verişinizi düzenlemede aktif bir rol oynar.