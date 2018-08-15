Talisca'da Çin'de gol şov yaptı

Beşiktaş’tan ayrılıp Çinli Evergrande takımına giden Talisca, başarısına başarı katmaya devam ediyor.

Güncellenme 15 Ağustos 2018 17:31

Beşiktaş’taki kiralık sözleşmesi bittikten sonra Çin’e giden Brezilyalı yıldız oyuncu fileleri havalandırmaya devam ediyor.

5-0 yendi

Çin Ligi’nin 18. Hafta mücadelesinde Henan Jianye ile Anderson Talisca'nın formasını giydiği Guangzhou Evergrande konuk takım 5-0 yendi.

İki Brezilyalı oyuncu da gol attı

Son iki sezonu Beşiktaş’ta geçiren daha sonra da Çin’in Guanzhou'ya takımına giden Anderson Talisca, mücadelenin 29. dakikasında takımını öne geçirdi. 57 ve 69. dakikalarda sahne alan takımın diğer Brezilyalı ismi Ricardo Goulart farkı açtı. Çinli forvet Lin Gao da 86 ve 90. dakikalarda skora katkı sağladı.

Takımının sadece iki yenilgisi var

Alınan skor sonrası Fabio Cannavaro'nun çalıştırdığı Evergrande, 33 puana yükselerek lider Beijing ile farkı 6 puana indirdi. Sadece iki yenilgisi buluna Evergrande, gelecek hafta Tianjin Quanjian'ı konuk edecek

6 maçta 7 gol attı

24 yaşındaki Talisca, Çin Ligi’nde 6. maçında 7. kez fileleri görürken, takımının son haftalardaki yükselişinde büyük pay sahibi oldu.