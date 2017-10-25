Talisca ve Tosic ifade verdi!

Beşiktaş’ın yıldız oyuncuları Tasilca ve Tosic, haklarında başlatılan soruşturmalar kapsamında ifade verdiler.

Güncellenme 25 Ekim 2017 18:43

Beşiktaşlı futbolcular Anderson Talisca ve Dusko Tosic, haklarında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında bugün adliyeye gelerek savcıya ifade verdi.

Anderson Talisca'nın Fenerbahçe maçında Volkan Demirel'e el hareketi yapması nedeniyle, Dusko Tosic'in ise kırmızı kart gördüğü halde başka bir kişinin akreditasyon kartı ile saha kenarında maçı izlediği gerekçesiyle haklarında başlatılan soruşturma kapsamında, iki oyuncu savcılığa ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Asım Ekren tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'e el hareketi yaptığı gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturmada ifadeye gitmediği kaydedilen Anderson Talisca hakkında 'zorla getirme' kararı çıkarılmıştı. Savcıya ifade veren Talisca, hakkındaki zorla getirilme kararı kaldırıldıktan sonra adliyeden ayrıldı.

Daha sonra Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic savcıya ifade verdi. Tosic'in ise, 5 Şubat günü Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gördüğü halde başka bir kişinin akreditasyon kartı ve kapüşonla geri dönerek saha kenarından maçı izlediği gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadesinin alındığı belirtildi.

Her iki futbolcu da ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.