Talisca, Çin Ligi'ne çabuk alıştı

Beşiktaş'tan ayrılarak Guangzhou Evergrande'ye giden Talisca Çin Ligi'ne hızlı bir giriş yaptı.

Güncellenme 18 Temmuz 2018 17:21

Beşiktaş'tan ayrılan ve Çinli takım Guangzhou Evergrande ile anlaşan Anderson Talisca, yeni evine hızlı alıştı. Brezilyalı yıldız Çin Ligi'nde 3 gol birden kaydetti.

Çin Ligi'nde 12. hafta mücadelesinde Fabio Cannavaro'nun takımı Guangzhou Evergrande ile Dan Petrescu'nun ekibi Guizhou Zhicheng kozlarını paylaştı. Guangzhou Evergrande karşılaşmada 4-0'lık skorla kazandı.

Ev sahibi takımın üç golünü de atan Talisca ilk maçında hat-trick yaparak kalitesini gösterdi. Başarılı oyuncu diğer golün de asistini yapan isim oldu. İlk golünü kafayla atan Talisca, ikinci golünü plase yaptı. Son golünde ise frikikten attı.

Maç skorunun ardından Guangzhou Evergrande puanını 21'e yükselterek 4. sıraya yerleşti ve liderle arasındaki farkı üç puana indirdi.