Talihli bileti satan seyyar bayi konuştu

70 milyonun isabet ettiği "7615536" numaralı tam bileti satan seyyar bayi sahibi vatandaş konuştu.

Güncellenme 02 Ocak 2019 14:35

70 milyonluk büyük ikramiye isabet eden "7615536" numaralı tam bileti satan seyyar bayi Ali Özçamlı, çok mutlu olduğunu ve kendisine çıkmış gibi sevindiğini söyledi.

Talihliye yardım çağrısı

İkramiye çıkan kişinin parasını iyi yerlerde değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Özçamlı, bileti sattığı kişiyi hatırladığını, kendisi içinde bir şey düşünmesini dilediğini ama talihlinin insanlığına kaldığını belirtti.

Çocuğunu evlendirecek

Özçamlı; 40 yıldır kiracı olduğunu, çocuk evlendireceğini, maddi olarak sıkıntıları olduğunu, Kars’ın nişanlarının düğünlerinin biraz masraflı olduğunu, kendisine biraz yardım etmesi yönünde beklentisi olduğunu, toplam 130 tam bilet sattığını, ikramiyenin çıkacağını bilse biletleri satmayacağını, bütün gün Boğaz'ın soğuğunu çektiğini, yazın sıcak kışın da soğuk olduğunu, bunun bazen eksilere düştüğünü, o soğuklarda da çalışamadığını, bankalardan kredi kartı alamadığını, 2011 yılından beri bu işi yaptığını ifade etti.

“Tanıyanlar bile zorlanıyor”

Daha önce de büyük ikramiyeyi verdiğini belirten Özçamlı, "Geçen seneden bu seneye kadar, geçen sene, yılbaşında yine çeyrekte üçüncü büyük ikramiyeyi ben verdim. Bu temmuz ayında da yine ben verdim. Bu sene yine böyle. Ama bize seyyar bayi olarak en büyük handikapımız, bu insanlar, insanlarımız bize güvenmiyor. Akla karayı seçiyoruz. Tanıyanlar bile zorlanıyor. Bu konuda biz çok sıkıntılıyız. Seyyar bayiler çok sıkıntılı. Yani biz çok zor şartlarda çalışıyoruz. Alan kişiye Allah ona önce sağlık versin. Aklını fikrini kullansın, parasını iyi yerlerde değerlendirsin" dedi.