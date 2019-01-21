Taliban Afganistan'ı kana buladı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da gerçekleşen saldırıda 126 askerin hayatını kaybettiği açıklandı.

Güncellenme 21 Ocak 2019 17:19

Afganistan Savunma Bakanlığı, bugün ülkede düzenlenen saldırıda 126 askerin öldüğünü duyurdu. Saldırının Taliban tarafından düzenlendiği belirtilirken, çok sayıda yaralının olduğu ifade edildi.

Maydan Vardak Valiliği sözcüsü Abdulrahman Mangal, saldırıda bombaların kullanıldığını, 4 saldırgandan birinin bombayı patlattığını belirtti.

Çok sayıda ölü var

Ölü sayısı yetkililer tarafından erken saatlerde 12 olarak açıklanmıştı. Ancak daha sonra Savunma Bakanlığına bağlı yetkililer sayının açıklanandan çok daha fazla olduğunu duyurdu.

Taliban, Vardak'taki askeri üsse yapılan saldırıyı üstlenmişti.