Talha Uğurluel'in tutuklanmasındaki Murat Yeni detayı!

Dün gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Talha Uğurluel’in ismini daha önce tutuklanan Murat Yeni vermiş.

Güncellenme 11 Aralık 2018 09:22

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ’nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan örgütün kanalı STV’de Maceracı programını sunan Murat Yeni’nin ifadesindeki detaylar ortaya çıktı. Buna göre dün gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Talha Uğurluel’i, Murat Yeni ele vermiş.

Murat Yeni, ismini vermiş

Yenişafak’ın haberine göre; Maceracı olarak tanınan Murat Yeni ifadesinde, FETÖ’nün kapatılan kanalı Samanyolu TV’de düzenlenen sohbetlere Talha Uğurluel’in de olduğunu söyledi. Bunun üzerine hareket geçen emniyet güçleri, tarihçi yazar Uğurluel’i İstanbul’da ikamet ettiği adreste gözaltına aldı.

Tutuklandı

Polis sorgusundan sonra adliyeye sevk edilen Talha Uğurluel, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezaevine gönderilirken, Murat Yeni ile birlikte mütevelli heyet toplantılarına katıldığı da ortaya çıktı.

Plakası FG

Öte yandan kullandığı aracın FG olduğu iddia edilen Talha Uğurluel’in Kudüs'e düzenlediği "tarih turu" adlı gezilerin "FETÖ'cüleri yurt dışına kaçırma operasyonu" olduğu da iddia edildi. Bu kapsamda Uğurluel’le Kudüs’e giden kişilerin kayıplara karıştığı ileri sürüldü.