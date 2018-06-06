Talat Bulut'un taciz ettiği iddia edilen kız konuştu

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Talat Bulut'un 19 yaşındaki kostüm asistanını taciz ettiği iddiası gündemi sarstı.

Güncellenme 06 Haziran 2018 09:21

Yasak Elma dizisinde rol alan Talat Bulut hakkında kostüm asistanı Özge Şimşek'i taciz ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Arka tarafa çağırıp dudağından öpmüş

Geçtiğimiz Perşembe günü taciz edildiğini iddia eden 19 yaşındaki Şimşek, her şeyi bir bir anlattı. Özge Şimşek, Talat Bulut'un kravatını düzeltirken 'Gel, arka tarafta bakalım' dediğini, orada kendisini dudağından öpüp gittiğini, o olayın şokuyla öylece kaldığını, olaydan hemen sonra yapım ekibinin yanına çıktığını, kendisini öperken yanında kimsenin olmadığını, ama kendisini oraya çağırırken şahitleri olduğunu söyledi.

Ceza davası açacak

Özge Şimşek, şahitleriyle dava açacağını, maddi-manevi tazminat davası değil ceza davası açacağını, yaptıklarının cezasız kalmaması gerektiğini, başka kimsenin aynı şeyleri yaşamasını istemediğini, Bulut'un menajerine ulaşmak istediğini ama kabul edilmediğini ifade etti.

Yapımcı Aksoy’dan açıklama

Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy ise, yaşanan olayla ilgili savcılığın davaya ve soruşturmaya karar vermesi durumunda Talat Bulut'la olan sözleşmeyi feshedeceğini ve yargı sürecini bekleyeceğini söyledi.

Talat Bulut’un avukatı açıklama yaptı

Konuyla ilgili açıklama yapan Talat Bulut'un avukatı ise, "Müvekkilim Talat Bulut hakkında bir kaç gündür sosyal medyada ve bu gün diğer medya organlarında ortaya atılan iddialar tamamen asılsızdır. Talat Bulut 42 yıl boyunca sanat hayatını saygın bir şekilde sürdürmüş ve toplumsal konulara duyarlılığı ile de sevenlerinin takdirini kazanmış, oldukça sevilen bir sanatçıdır.

Tüm iddiaları reddetti

Bir genç kız babası olan müvekkilim toplumun hassas olduğu bir konuda zan altında bırakılmış, toplum önündeki itibarı zedelenmeye çalışılmıştır. Müvekkilim hakkında ki tüm iddiaları reddetmekle beraber konunun ilgili tarafına karşı yasal başvuru hakkımızı derhal kullanacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz" dedi.