Talat Bulut'tan Şevval Sam'a 'maalesef' tepkisi

Ünlü oyuncu Talat Bulut, kendisi ile çalıştığı için 'maalesef' diyen Şevval Sam'a tepki gösterdi.

Güncellenme 27 Eylül 2018 12:58

Ünlü oyuncu Talat Bulut rol arkadaşı Şevval Sam hakkında çok konuşacak açıklamalarda bulundu. Bulut, taciz iddiaları sonrası kendisiyle rol almak istemeyen Şevval Sam’a, "Benimle çalıştığı için 'maalesef' demiş, bunun hesabını verecek" sözleri ile tepki gösterdi.

"Maalesef” sözüne tepki

Şevval Sam’la konuşmadığını belirten Talat Bulut, konuşabilecek paylaşımlarının olmadığını düşündüğünü, bir gazetecinin kendisine, 'Birlikte çalışacaksınız ne düşünüyorsunuz?' diye sorduğunu, Şevval Sam’ın "Maalesef” şeklinde cevap verdiğini, kimsenin kendisi ile çalıştığı için 'maalesef' diyemeyeceğini söyledi.

“Bunun hesabını soracağım”

Talat Bulut, bunun hesabını Şevval Sam’dan soracağını belirterek, “Benim hiçbir şey yapmadığımı düşünecek zekan yok mu? "Taciz zaten kuytu köşede yapılır' diyor. Ne demek bu böyle? Neden, çünkü ben onunla diyalog kurmadığım için. Olay, bu samimiyeti yanlış değerlendirenlerin sorunu bu. Siz şükretmelisiniz ki Talat Bulut gibi bir oyuncuyla çalışıyorsunuz. Aslında bende öğrenecekleri çok şey var. Ama demek ki öğrenmeye açık değiller. Popüler olmak başka bir şey gerçek aktör olmak başka bir şey" dedi.