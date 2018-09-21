Talat Bulut'tan çok konuşulacak iddia!

Taciz iddiaları ile gündeme gelen Talat Bulut, kendisini suçlayan Ö.Ş. hakkında çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

Güncellenme 21 Eylül 2018 12:10

Yasak Elma dizisinde rol alan ünlü oyuncu Talat Bulut, daha önce taciz iddiaları ile gündeme gelmişti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Talat Bulut, kendisini mahkemeye veren Ö.Ş. hakkında bomba bir iddia ortaya attı. Bulut, Ö.Ş.’nin daha önce İstanbul’a gelebilmek için babasını da cinsel taciz iddialarıyla suçladığını iler sürdü.

Instagram hesabından Ö.Ş hakkında açıklama yapan Talat Bulut, "Sezon sonu altı yedi günlüğüne çalışmaya gelen Ö.Ş isimli kişi, ona cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek savcılık sürecin, başlattı. Savcılık takipsizlik kararı verdi. Mahkemeye gittiler. Mahkeme savcının aldığı kararın kesin doğru olduğu kararını verdi. Evet dünya çok küçük dün bir gazeteci tarafından Ö.Ş ile ilgili bir dosya ele geçirdiği üzerine bir yazı yazdı.1998 doğumlu olan Ö.Ş, 2013 yılında sırf İstanbul'a gidebilmek için savcılığa babası hakkında 'Bana cinsel tacizde bulundu" iddiasıyla şikayette bulunuyor. Bir yıl süren mahkeme sonucunda 'Sırf İstanbul'a gidebilmek için yalan şeyler söyledim" deyip babasının aklanmasını sağlıyor durum bu. Hepinize teşekkür ederim" dedi.