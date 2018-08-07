Talat Bulut hakkında karar verildi!

FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde yaşanan taciz skandalında sona gelindi.

Güncellenme 07 Ağustos 2018 09:23

FOX TV’de yayınlanan Yasak Elma dizisinde, Halit Argun karakterine hayat veren oyuncu Talat Bulut’un kostüm asistanı Özge Şimşek’i taciz edildiği iddiası ile şikayetçi olmuştu. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu olay sonrası ise art arda açıklamalar yapılmış Bulut, bu iddiaların asılsız olduğunu söylemişti.

Soruşturmadan ne çıktı?

Daha sonra açıklama yapan bazı isimler de Talat Bulut tarafından taciz edildiğini iddia etmişti. Tüm olaylar sonrası ünlü oyuncu hakkında açılan soruşturmanın neticesi belli oldu.

Savcılık iddiaları incelemeye aldı

Yasak Elma dizisinin setinde 'kostüm asistanı' olarak görev yapan Özge Şimşek, Talat Bulut'un 31 Mayıs'ta dizi setinde kendisini taciz ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Olay hakkında soruşturma açan savcılık, Özge Şimşek'in iddialarını incelemeye aldı.

Takipsizlik kararı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada mağdur Özge Şimşek'in, şikâyetçi olduğu Talat Bulut'un ve şahitlerin ifadeleri alındı. Soruşturma neticesinde müşteki Özge Şimşek'in iddialarını doğrular nitelikte ve dava açmaya yetecek düzeyde delil elde edilemediği için 'takipsizlik' kararı verildi.