Taksim'de tabela operasyonu!

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yönetmeliğe uygun olmayan tabelalar kaldırıldı

Güncellenme 08 Eylül 2017 16:07

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde Büyükşehir Belediyesi Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliğine uygun olmayan tabelalar kaldırıldı.

Beyoğlu Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü ve Beyoğlu Zabıta ekipleri tarafından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki iş yerlerinde yönetmeliğe uygun olmayan tabelalar söküldü.

Çalışmalar sırasında zabıta ekipleri güvenlik amaçlı çevrede önlem aldı. Yüksek olan yerlerdeki tabelalar da vinç yardımıyla söküldü.

Yönetmeliğe uymayan tabela takılmasına devam edilmesi halinde iş yerlerine ceza verilecek.