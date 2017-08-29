Taksim Tüneli sular altında kaldı: Vatandaşlar metro istasyonuna kaçtı!
İstanbul'da akşam saatleri itibariyle etkili olan sağanak yağış nedeniyle Taksim Tüneli'ni su bastı. Vatandaşlar korunmak için metro istasyonuna sığındı.
CNN Türk'te yer alan habere göre, İstanbul'da beklenen yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Taksim Meydanında vatandaşlar metro istasyonuna sığınırken, Taksim Tünelini ise su bastı.
İstanbul'da yağan şiddetli yağışla birlikte Taksim Tüneli'ni su bastı.
Su içinde kalan araçların sürücüleri zor anlar yaşadı.
Bazı araçlar suyun içine girmezken trafik oluştu. Suyun kendiliğinden çekilmesiyle trafik normale döndü.
Bazı vatandaşlar korunmak için metro istasyonuna sığındı. (CNN Türk)