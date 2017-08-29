Taksim Tüneli sular altında kaldı: Vatandaşlar metro istasyonuna kaçtı!

İstanbul'da akşam saatleri itibariyle etkili olan sağanak yağış nedeniyle Taksim Tüneli'ni su bastı. Vatandaşlar korunmak için metro istasyonuna sığındı.

Güncellenme 29 Ağustos 2017 18:20