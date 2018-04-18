Taksim sapığı yakalandı

Taksim'de gözüne kestirdiği genç erkeklerin yanına yaklaşıp ücret karşılığı görüşme talep eden 70 yaşındaki sapık yakalandı.

Güncellenme 18 Nisan 2018 12:14

Yaklaşık altı ay önce devamlı Gezi Parkı'na giden takım elbiseli yaşlı bir adam, genç erkeklere para karşılığında görüşme talep ediyordu. Genç erkeklere ilişki teklif eden bu yaşlı sapık dün yakalandı ama hakkında şikayet olmayınca serbest kaldı.

Gözaltına alındı

Takım elbiseli yaşlı adam, Taksim'de genç erkeklerin yanına yaklaşıp, onlara iltifatlarda bulunup daha sonra da para karşılığı ilişki teklif ediyordu. Bu kişi 6 aylık bir süre zarfı içinde ortadan kayboldu ama son günlerde sık sık Gezi Parkı'nda görünmeye başladı. Polis yaşlı sapığı gözaltına aldı ama hakkında şikayet olmayınca serbest bırakıldı.

Genç erkekleri gözüne kestirdi

İddiaya göre Taksim'de 23 Ekim 2017'de takım elbiseli yaşlı bir adam tanımadığı genç erkeklerin yanına oturup önce telefonla konuşuyormuş gibi yapıp daha sonra da bu kişilerle sohbet etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Para karşılığı görüşme teklif etti

Hedefine koyduğu gençlere iltifat eden sapık, daha sonra bu gençlere para karşılığı görüşme teklif etti. Olay sonrası ise Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkali belirlenen şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Vatandaşlar ihbar etti

Ekiplerin harekete geçmesiyle birlikte yaşlı sapığın önceki gün Taksim'de görüntülenmesi üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine meydana gelen Önleyici Hizmet Büro Amirliği'ne bağlı ekip, Gezi Parkı'nda yürüyen adamı yakaladı.

Kimliği deşifre edildi

Burada gözaltına alınan yaşlı adam ifadesi alınmak üzere Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü. Şahsın isminin Mehmet Ali K. olduğu ve yaşının 70 olduğu tespit edildi. Sapık, konu hakkında herhangi bir müracaat olmaması nedeniyle ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.