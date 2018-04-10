Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi bu hale geldi!

Geçen hafta yanan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin içinden ilk görüntüler geldi.

Güncellenme 10 Nisan 2018 15:39

Geçtiğimi hafta çıkan yangınla kül olan İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin içi olay sonrası ilk kez görüntülendi.

En büyük hasar girişte oluştu

Yangın sonrası hastanenin giriş katında daha fazla hasar olduğu gözlemlenen görüntülerde, bir yandan da onarım işlemlerinin devam ettiği görüldü.

Camlar kırıldı

Yangın sırasında ortaya çıkan basınç nedeni ile camların kırıldığı ve binanın birçok noktasında yangın sonucu oluşan hasarın izleri görülüyor.

Basın mensuplarına açıklama yapıldı

Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek incelemelerde bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

En geç üç ay içinde yeniden faaliyete geçecek

Sağlık hizmetinin devamının bu bölge için çok önemli olduğunu belirten Kemal Memişoğlu, bu nedenle hastaneyi Bakanın talimatları doğrultusunda çok kısa zamanda yeniden milletin hizmetine vereceklerini, şu anda çalışmaların yapıldığını, en geç 3 ay içinde bu hastaneyi yeniden aynı şekilde faaliyete geçireceklerini söyledi.

Ne olmuştu?

Bir kişinin Taksim İlkyardım Hastanesinde su ısıtıcısını camdan dışarı atması sonucu dış cephe tutuşmuş ve alevler birdenbire tüm binayı sarmıştı. Yangın sırasında tüm hastalar tahliye edilirken can kaybı yaşanmamıştı.

7 yıl önce de yanmış

Gaziosmanpaşa 'da bulunan ve alevler içinde kalan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 26 Eylül 2011 tarihinde de yanmıştı. Alevler o zaman inşaat halinde olan hastanenin büyük bir bölümünde hasara yol açmıştı.